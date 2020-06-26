بعد إعلان السودان الأخير.. الخارجية: مجلس الأمن سيأخذ علمه بما وصلنا له في أزمة السد

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن إعلان دولة السودان أن إثيوبيا لن تملي سد النهضة دون اتفاق سيكون له مردود مهم في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن جلسة مجلس الأمن الاثنين المقبل بشأن أزمة سد النهضة ستتم في موعدها وحتى بعد التطورات الأخيرة في هذا الملف الحيوي بالنسبة لمصر.









وأضاف شكري، في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أنه لا بد أن تكون القواعد واضحة فينا نصل إليه، متابعا أنه لا بد من تشغيل السد دون إحداث ضرر على مصر والسودان.

وأكمل وزير الخارجية، أن إعلان السودان الأخير بشأن إثيوبيا له تأثير على مجريات الأمور ولكن جلسة مجلس الأمن لن تتأثر، ولكن له واقعه.





وأنهى السفير، أن هناك مسارا أفريقيا معنى لفترة محدد ومجلس الأمن سيأخذ علمه بما وصلنا له في أزمة السد، والمجلس يتناول القضية بشكل عام.





فيما أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، توصلوا إلى اتفاق خلال القمة الإفريقية الافتراضية المصغرة، الجمعة، على أن يتم تأجيل ملء خزان سد النهضة إلى ما بعد التوقيع على اتفاق.





وأضاف حمدوك، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أنه "تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة يحفظ مصالح الدول الثلاث".





وتابع "أكدت القمة المصغرة على بدء مفاوضات سد النهضة على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين".



