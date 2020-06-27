إقبال علي أول صلاة فجر بجنوب سيناء.. وكيل الأوقاف: الناس أصبحوا اكثر وعيا والتزاما

شهدت مساجد جنوب سيناء اقبالا كبيرا من المصلين علي اداء اول صلاة فجر منذ جائحة فيروس كورونا وقد التزم المصلين بالاشتراطات والمعايير التي وضعتها وزارة الأوقاف. الأوقاف.





ففي طور سيناء العاصمة ادي كثير من سكان طور سيناء صلاة الفجر في مسجد المنشية الجامع بعد ان قامت امس شباب جمعية الكشافة بتطهير وتعقيم المسجد وقد وضعت مديرية الاوقاف بجنوب سيناء علامات تنظيم صفوف المصلين. أعرب المصلين عن سعادتهم لفتح المساجد..

وقد حضر صلاة الفجر بمسجد المنشية الجامع فضيلة الشيخ إسماعيل الرواى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء والذي اكد سعادة جميع العاملين بالأوقاف بفتح المساجد مشيرا إلي إن الناس اصبحوا اكثرا وعيا وجميع المصلين التزموا للاشتراطات وزارة الاوقاف وارتدوا الكمامات الواقية واحضروا معهم المصليات الخاصة بهم وحافظوا علي مسافات التباعد.





وأضاف الراوي إن ذلك يؤهل لصلاة جمعة قريبة باذن الله.

وكانت استعدت مساجد جنوب سيناء لعودة فتح المساجد وقامت مديرية الاوقاف برش وتطهير وتعقيم المساجد وتنظيم علامات صفوف المصلين في جميع مدن جنوب سيناء

اقرا ايضا :



