بالزينة والأنوار.. أهالي القليوبية يحتفلون بإعادة فتح المساجد.. صور

سادت فرحة عارمة بين أهالى القليوبية عقب افتتاح المساجد مرة أخرى وإقامة أول صلاة فجر بعد وقف الصلاة في المساجد لمدة 3 أشهر في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا













وشهدت المساجد قيام المواطنين بتعليق الزينة والأنوار أمام مداخل المساجد والشوارع المؤدية لها احتفالا باعادة فتحها مرة أخرى أمام المصلين.





وحرص المصلون على ارتداء الكمامات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل مصلٍ، وعدم التزاحم أو الاختلاط داخل المساجد، والالتزام بأماكن التباعد التى قامت إدارة كل مسجد بوضعها على المصلى للحفاظ على سلامة المصلين ورواد المسجد.





من جانبه، قال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه تم إطلاق لجان متابعة من مديرية الأوقاف لتحديد المساجد التي تم فتحها اليوم السبت على مستوى المحافظة طبقًا للقواعد والضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف.





وأشار "أبو السعود"، إلى أنه تم تطهير جميع المساجد قبل البدء فى استقبال المصلين، وجرى التأكيد على عمال المساجد بالتنبيه على مرتادي المساجد، بضرورة ارتداء الكمامات وإحضار سجادة خاصة.



