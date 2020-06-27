تمنع الرحمة وإجابة الدعاء.. الجندي: مصيبة يفعلها 75% من الناس

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أمرًا شائعًا يقع فيه الكثير من الناس ويستهينون به، مشيرًا إلى أنه "مصيبة" تمنع الرحمة وإجابة الدعاء.
وأوضح «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الكسل عن أداء العبادات؛ يعد مصيبة تمنع الرحمة وتحرمك من إجابة الدعاء، منوهًا بأن ثلاثة أرباع الناس بتكسل عن الدعاء، خاصة لو كان الطلب متكررا، عندنا عيب اسمه الكسل يؤدي إلى تراكم الخمول".
وتابع: "عندها تقول القدرة الإلهية للإنسان خلاص مش عاوز منك حاجة، غور بفلوسك، تحس إن الشرع الإسلامي مش عاوز حاجة"، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ» الآية 46 من سورة التوبة.
وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد قال في بداية حلقة اليوم إننا نعيش يومًا عظيمًا في حياة المسلمين، وذلك بعد فتح المساجد، بداية من اليوم السبت، منوهًا بأن هذه اللحظة لا يقدرها ولا يعرفها إلا رواد المساجد.