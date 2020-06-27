تمنع الرحمة وإجابة الدعاء.. الجندي: مصيبة يفعلها 75% من الناس

وتابع: "عندها تقول القدرة الإلهية للإنسان خلاص مش عاوز منك حاجة، غور بفلوسك، تحس إن الشرع الإسلامي مش عاوز حاجة"، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ» الآية 46 من سورة التوبة.

أرباع الناس بتكسل عن الدعاء، خاصة لو كان الطلب متكررا، عندنا عيب اسمه الكسل يؤدي إلى تراكم الخمول".

يومًا عظيمًا في حياة المسلمين، وذلك





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وأوضح « الجندى »، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن صلاة الفجر صباح اليوم كانت في استقبال المصلين، مشيرًا إلى أن المساجد فتحت بعد 100 يوم من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.









وأضاف أن الموت آت لا محالة ولا نريد أن نموت في حالة حجب عن الصلاة بالمساجد، والحجب ليس بيد أحد، حيث جاء بسبب انتشار فيروس كورونا، متابعًا: "لا يدخل المسجد إلا من أذن له الله".









وأشار إلى أن الله لا يُدخل الجنة إلا من كان موحدًا به، لقول الله تعالى: «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»، منوهًا بأن كل الأنبياء كانوا مسلمين، مثل النبي سليمان -عليه السلام-، حيث قالت بلقيس إنها أسلمت معه إلى رب العالمين.







