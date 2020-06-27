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ديني

تمنع الرحمة وإجابة الدعاء.. الجندي: مصيبة يفعلها 75% من الناس

السبت 27/يونيو/2020 - 07:55 م
تمنع الرحمة وإجابة
تمنع الرحمة وإجابة الدعاء.. خالد الجندي: مصيبة يفعلها 75%
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أمرًا شائعًا يقع فيه الكثير من الناس ويستهينون به، مشيرًا إلى أنه  "مصيبة" تمنع الرحمة وإجابة الدعاء.

وأوضح «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الكسل عن أداء العبادات؛ يعد مصيبة تمنع الرحمة وتحرمك من إجابة الدعاء، منوهًا بأن ثلاثة أرباع الناس بتكسل عن الدعاء، خاصة لو كان الطلب متكررا، عندنا عيب اسمه الكسل يؤدي إلى تراكم الخمول".



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وتابع: "عندها تقول القدرة الإلهية للإنسان خلاص مش عاوز منك حاجة، غور بفلوسك، تحس إن الشرع الإسلامي مش عاوز حاجة"، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ» الآية 46 من سورة التوبة.


وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد قال في بداية حلقة اليوم إننا نعيش يومًا عظيمًا في حياة المسلمين، وذلك بعد فتح المساجد، بداية من اليوم السبت، منوهًا بأن هذه اللحظة لا يقدرها ولا يعرفها إلا رواد المساجد.


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وأوضح «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن  صلاة الفجر صباح اليوم كانت في استقبال المصلين، مشيرًا إلى أن المساجد فتحت بعد 100 يوم من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.


وأضاف أن الموت آت لا محالة ولا نريد أن نموت في حالة حجب عن الصلاة بالمساجد، والحجب ليس بيد أحد، حيث جاء بسبب انتشار فيروس كورونا، متابعًا: "لا يدخل المسجد إلا من أذن له الله".


وأشار إلى أن الله لا يُدخل الجنة إلا من كان موحدًا به، لقول الله تعالى: «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»، منوهًا بأن كل الأنبياء كانوا مسلمين، مثل النبي سليمان -عليه السلام-، حيث قالت بلقيس إنها أسلمت معه إلى رب العالمين.


وأكد أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- لم يأتِ بالإسلام بمعنى العبادات، حيث جاء بالإسلام الذي يعني عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى.
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