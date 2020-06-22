سيدنا علي بن أبي طالب حفظ سورة البقرة في 10 سنوات.. خالد الجندي: حفظ القرآن فرض كفاية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدد الصحابة ليس معلومًا بالتحديد كما يقول البعض، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن عدد الصحابة يصل إلى مائة وأربعة وعشرين ألف صحابي.
وأوضح «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن هناك صحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظوا الأحاديث النبوية، وهناك صحابة لم يرووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا.
وأضاف أن على بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه - حفظ سورة البقرة فى عشر سنوات، وهذا لم يكن تقصيرًا من الصحابة لأنهم كانوا قوم عمل وليسوا قوم حفظ، مؤكدًا أن حفظ القرآن فرض كفاية.
ونبه إلى أن الشخص الذى لا يحفظ القرآن الكريم كاملا لا يدخل النار، والدليل على ذلك أن جميع الصحابة لم يحفظوا القرآن الكريم كاملا، لافتًا إلى أن الكافر لا يخرج من النار مطلقًا، ودخول الجنة فضلًا وليس عدلًا فلا يدخل الجنة أحد بعمله.
وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال في حلقة الأمس، إن المؤمنين نوعان؛ نوع مؤمنون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أى لم يلبسوا إيمانهم بشرك .