سيدنا علي بن أبي طالب حفظ سورة البقرة في 10 سنوات.. خالد الجندي: حفظ القرآن فرض كفاية









وأشار إلى أن الرحمة شىء والمغفرة شىء آخر فلا يجوز الخلط بينهما فالرحمة تأتى للكائنات لكن المغفرة خاصة بالأعمال، منوهًا بأن الرسول صلى الله وسلم كان عبدًا ورسولا، فهناك فرق كبير بين العبد وبين الإله، فهناك بعض الألفاظ مشتركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل مثل لفظ الرؤوف والرحيم والهادى، لكن هداية الرسول صلى الله عليه وسلم هى هداية إرشاد.









وتابع: من أفضل ما تركه الرئيس جمال عبد الناصر إذاعة القرآن الكريم، لافتًا إلى أن أحد مشايخ السلفية قام بدعوة المصريين لمقاطعة إذاعة القرآن الكريم، لأنها تدعو إلى الشرك، داعيا الله عز وجل له بالهداية والتفقه فى الدين.







