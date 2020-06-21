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ديني

شاهد.. دعاء خالد الجندى لطلاب الثانوية العامة من 36 كلمة

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:01 م
شاهد.. دعاء خالد
شاهد.. دعاء خالد الجندى لطلاب الثانوية العامة من 36 كلمة
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أمل فوزي
توجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالدعاء لطلاب الثانوية العامة، قائلًا: اللهم  اشرح صدورهم وحل عقد ألسنتهم، واجعل اللهم كل أمر عليهم يسير وسهل، لا عسير وصعب.

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وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، قائلًا:  يالطيف الألطاف نجهم من كل ما يخافوا، اللهم ارضهم وارزقهم نجاحًا فى كل أمر، والقمة فى درجات العلم، اللهم إنا نسالك لهم عملا بارًا، يا رب لا تخرجهم عن دائرة الألطاف، ويسر لهم كل أمر عسير.

 وكان في حلقة سابقة قد قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الابتلاء له أنواع، مشيرًا إلى أن الابتلاء بالعطاء قد يكون أقوى وأشد من الابتلاء بالمنع. ".

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وأضاف «الجندى»، قائلًا: هل لو جوعت شخص سيكون امتحانه أقوى، أم لو شبعته أصعب؟، فالجائع ليس لديه حل غير الصبر، إنما الشبعان عنده فرصة للفساد والزنا والتكبر والافتراء وترك العبادات.

وأوضح أنه بناء عليه ، الشبعان امتحانه أصعب لأنه يواجه امتحانات لا حصر لها، إنما الجعان يقابل امتحان واحد فقط وهو الصبر، فإما أن يصبر أو لا يصبر".

 وكان في بداية حلقته قد تحدث عن أن الله سبحانه وتعالي يعرف كل ما يدور داخل قلب وعقل الإنسان، من أحاديث النفس، منوهًا بأن الملائكة لا تعلم هذه الأحاديث.

وتابع «الجندى»: أن الملائكة لا تعرف إلا الثواب والخطأ، أو الصدق والكذب، ولا يعرفون المزاح أو الهزار، فكل كلمة يقولها الإنسان، تكتب عليه، ما دامت مخالفة للحق، والله سبحانه وتعالى هو من يفصل فى هذه الأمور، مشيرًا إلى أن الملائكة تكتب الناتج فقط للأنها لا تعلم ما فى القلوب.
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