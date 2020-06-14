أشد من الفقر.. خالد الجندى يحذر من التهاون بهذا الابتلاء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الابتلاء له أنواع، مشيرًا إلى أن الابتلاء بالعطاء قد يكون أقوى وأشد من الابتلاء بالمنع. ".
وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، قائلًا: هل لو جوعت شخص سيكون امتحانه أقوى، أم لو شبعته أصعب؟، فالجائع ليس لديه حل غير الصبر، إنما الشبعان عنده فرصة للفساد والزنا والتكبر والافتراء وترك العبادات.
وأوضح أنه بناء عليه ، الشبعان امتحانه أصعب لأنه يواجه امتحانات لا حصر لها، إنما الجعان يقابل امتحان واحد فقط وهو الصبر، فإما أن يصبر أو لا يصبر".
وكان في بداية حلقته قد تحدث عن أن الله سبحانه وتعالي يعرف كل ما يدور داخل قلب وعقل الإنسان، من أحاديث النفس، منوهًا بأن الملائكة لا تعلم هذه الأحاديث.