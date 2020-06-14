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ديني

أشد من الفقر.. خالد الجندى يحذر من التهاون بهذا الابتلاء

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:28 م
أشد من الفقر.. خالد
أشد من الفقر.. خالد الجندى يحذر من التهاون بهذا الابتلاء
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الابتلاء له أنواع، مشيرًا إلى أن الابتلاء بالعطاء قد يكون أقوى وأشد من الابتلاء بالمنع. ".

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وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، قائلًا: هل لو جوعت شخص سيكون امتحانه أقوى، أم لو شبعته أصعب؟، فالجائع ليس لديه حل غير الصبر، إنما الشبعان عنده فرصة للفساد والزنا والتكبر والافتراء وترك العبادات.

وأوضح أنه بناء عليه ، الشبعان امتحانه أصعب لأنه يواجه امتحانات لا حصر لها، إنما الجعان يقابل امتحان واحد فقط وهو الصبر، فإما أن يصبر أو لا يصبر".

 وكان في بداية حلقته قد تحدث عن أن الله سبحانه وتعالي يعرف كل ما يدور داخل قلب وعقل الإنسان، من أحاديث النفس، منوهًا بأن الملائكة لا تعلم هذه الأحاديث.

وتابع «الجندى»: أن الملائكة لا تعرف إلا الثواب والخطأ، أو الصدق والكذب، ولا يعرفون المزاح أو الهزار، فكل كلمة يقولها الإنسان، تكتب عليه، ما دامت مخالفة للحق، والله سبحانه وتعالى هو من يفصل فى هذه الأمور، مشيرًا إلى أن الملائكة تكتب الناتج فقط للأنها لا تعلم ما فى القلوب.

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