نموذج صغير من يوم الحساب .. خالد الجندي: 3 محن أمام الطلاب

قائلًا: هذا الجيل هو أعلى تفكيرًا وأعظم حرية من الأجيال السابقة، والمحنة التى يمر بها الطلاب تأخذ من سيئاتهم وتضيف لحسناتهم ولايستطيع أحد مساعدتهم فى تلك المحنة إلا الله سبحانه وتعالى.

»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد،

لجنة الامتحان هى نموذج صغير من يوم الحساب وأن الدنيا بأكملها ماهى إلا لجنة امتحان، مناشدًا

وكان في بداية حلقة اليوم قد توجه بالدعاء لطلاب الثانوية العامة: اللهم اشرح صدورهم وحل عقد ألسنتهم، واجعل اللهم كل أمر عليهم يسير وسهل، لا عسير وصعب،

قائلًا:

يالطيف الألطاف نجهم من كل ما يخافوا، اللهم ارضهم وارزقهم نجاحًا فى كل أمر، والقمة فى درجات العلم، اللهم إنا نسالك لهم عملا بارًا، يا رب لا تخرجهم عن دائرة الألطاف، ويسر لهم كل أمر عسير.