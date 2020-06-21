نموذج صغير من يوم الحساب .. خالد الجندي: 3 محن أمام الطلاب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن طلاب الثانوية يواجهون اليوم ثلاث محن أولها شدة درجة الحرارة، بالإضافة إلى جائحة كورونا التى يمر بها العالم فضلًا عن الضغط وتحصيل المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن كلمة امتحان تأتى من المحنة.
وأكد «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن امتحانات الثانوية هى أول خطوة فى الحياة العملية، قائلًا: هذا الجيل هو أعلى تفكيرًا وأعظم حرية من الأجيال السابقة، والمحنة التى يمر بها الطلاب تأخذ من سيئاتهم وتضيف لحسناتهم ولايستطيع أحد مساعدتهم فى تلك المحنة إلا الله سبحانه وتعالى.
وأوضح أن لجنة الامتحان هى نموذج صغير من يوم الحساب وأن الدنيا بأكملها ماهى إلا لجنة امتحان، مناشدًا الطلاب بالثبات لأنهم مأجورون على ذالك من الله عز وجل .
وكان في بداية حلقة اليوم قد توجه بالدعاء لطلاب الثانوية العامة: اللهم اشرح صدورهم وحل عقد ألسنتهم، واجعل اللهم كل أمر عليهم يسير وسهل، لا عسير وصعب، قائلًا: يالطيف الألطاف نجهم من كل ما يخافوا، اللهم ارضهم وارزقهم نجاحًا فى كل أمر، والقمة فى درجات العلم، اللهم إنا نسالك لهم عملا بارًا، يا رب لا تخرجهم عن دائرة الألطاف، ويسر لهم كل أمر عسير.
وكان في حلقة سابقة قد قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الابتلاء له أنواع، مشيرًا إلى أن الابتلاء بالعطاء قد يكون أقوى وأشد من الابتلاء بالمنع. ".