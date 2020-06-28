اعرفي السبب الأول في ظهور علامات التمدد

علامات التمدد هي جزء طبيعي من سن البلوغ لمعظم الفتيات والشباب. عندما ينمو الشخص أو يكتسب وزنًا سريعًا حقًا (كما هو الحال خلال فترة البلوغ) ، قد يحصل على خطوط دقيقة فى الجسم تسمى علامات التمدد.



وفقا لما نشره موقع كيذر هيلثي، علامات التمدد تحدث عندما يتم سحب الجلد من خلال النمو السريع أو التمدد. على الرغم من أن الجلد عادة ما يكون مرنًا إلى حد ما ، إلا أنه عندما يكون فوق طاقته ، فإن الإنتاج الطبيعي للكولاجين (البروتين الرئيسي الذي يتكون منه النسيج الضام في جلدك) معطّل. نتيجة لذلك ، قد تتشكل ندوب تسمى علامات التمدد.

إذا لاحظت علامات التمدد على جسمك ، فأنت لست وحدك. معظم الفتيات والنساء لديهم ، عادة على ثدييهم ، الفخذين والوركين والأرداف. تحصل عليها العديد من النساء أثناء الحمل. علامات التمدد أكثر شيوعًا في الفتيات ، ولكن يمكن للرجال الحصول عليها أيضًا.

غالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة علامات تمدد. كمال الأجسام عرضة للحصول على علامات التمدد بسبب التغيرات السريعة في الجسم التي يمكن أن تذهب مع كمال الأجسام. الأشخاص الذين يستخدمون كريمات أو مراهم الجلد المحتوية على الستيرويد.

