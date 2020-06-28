نصائح للاعتناء بنفسك أثناء الحمل

تقلق العديد من الفتيات حول شكل أجسامهن ويخشين من زيادة الوزن أثناء الحمل، ولكن الآن هذا الوقت المناسب لخفض السعرات الحرارية أو اتباع نظام غذائي.





وفقا لما نشره موقع كيدز هيلثي، تحتاج أنت وطفلك إلى مغذيات معينة حتى يتمكن الطفل من النمو بشكل صحيح. إن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية ، وشرب الكثير من الماء ، وتقليص الأطعمة السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ، سيساعدك أنت وطفلك على النمو بصحة جيدة.





يوصي الأطباء بشكل عام بإضافة حوالي 300 سعر حراري يوميًا إلى نظامك الغذائي لتوفير التغذية الكافية للجنين النامي. يجب أن تكسب حوالي 25 إلى 35 رطلًا أثناء الحمل ، معظم هذا خلال الأشهر الستة الماضية - على الرغم من أن مقدار ما يجب أن تكسبه الفتاة يعتمد على وزنها قبل الحمل. سينصحك طبيبك بناءً على حالتك الفردية.





يمكن أن يساعد تناول الألياف الإضافية - 25 إلى 30 جرامًا يوميًا - وشرب الكثير من الماء في منع المشاكل الشائعة مثل الإمساك. المصادر الجيدة للألياف هي الفواكه والخضروات الطازجة والخبز والحبوب والفطائر التي تحتوي على الكثير من الحبوب الكاملة.





ستحتاجين إلى تجنب تناول أو شرب أشياء معينة أثناء الحمل ، مثل:

أنواع معينة من الأسماك ، مثل سمك أبو سيف والتونة المعلبة وغيرها من الأسماك التي قد تحتوي على نسبة عالية من الزئبق (يمكن أن يساعدك طبيبك في تحديد الأسماك التي يمكنك تناولها).



الأطعمة التي تحتوي على البيض النيء ، مثل الموس أو سلطة سيزر.



اللحوم والأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.



اللحوم المصنعة ، مثل النقانق واللحوم.



الجبن الطري غير المبستر ، مثل جبن الفيتا ، جبن أبيض طري ، جبن الماعز.



الحليب أو العصير أو عصير التفاح غير المبستر.



من الجيد أيضًا الحد من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والمحليات الاصطناعية.

ممارسة الرياضة

إن ممارسة الرياضة أثناء الحمل أمر جيد بالنسبة لك طالما أنك تحمل حملًا غير معقد وتختار الأنشطة المناسبة. يوصي الأطباء عمومًا بالأنشطة ذات التأثير المنخفض مثل المشي والسباحة واليوغا. يجب تجنب ملامسة الرياضة والأنشطة الهوائية عالية التأثير التي تشكل خطرًا أكبر للإصابة بشكل عام.





أيضا لا ينصح بالعمل في وظيفة تنطوي على رفع ثقيل للنساء أثناء الحمل، تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أسئلة حول ما إذا كانت أنواع معينة من التمارين آمنة لك ولطفلك.





نوم جيد

من المهم الحصول على قسط وافر من الراحة أثناء الحمل. في بداية الحمل ، حاولي التعود على النوم بجانبك. من المرجح أن يكون الاستلقاء على جانبك مع ثني ركبتيك هو الوضع الأكثر راحة مع تقدم الحمل. كما أنه يجعل عمل قلبك أسهل لأنه يمنع وزن الطفل من الضغط على الوريد الكبير الذي ينقل الدم إلى القلب من القدمين والساقين.





يوصي بعض الأطباء بأن تنام الفتيات الحوامل على الجانب الأيسر. بسبب مكان وجود بعض الأوعية الدموية الرئيسية ، يساعد الاستلقاء على جانبك الأيسر على منع الرحم من الضغط عليها. اسأل ما يوصي به طبيبك - في معظم الحالات ، يجب أن يؤدي الاستلقاء على أي من الجانبين الخدعة ويساعد في تخفيف بعض الضغط عن ظهرك.





طوال فترة حملك ، وخاصة في النهاية ، قد تستيقظ كثيرًا في الليل للذهاب إلى الحمام. في حين أنه من المهم شرب كمية كافية من الماء أثناء الحمل ، حاولي شرب معظمها أثناء النهار بدلًا من الليل. استخدم الحمام مباشرة قبل النوم.





مع تقدمك في الحمل ، قد تواجهين صعوبة في الراحة في السرير. جرب وضع الوسائد حول وأسفل بطنك أو ظهرك أو ساقيك للحصول على راحة أكبر.





يمكن أن يؤثر الإجهاد أيضًا على النوم. ربما تكون قلقة بشأن صحة طفلك ، أو بشأن الولادة ، أو كيف سيكون دورك الجديد كوالد. كل هذه المشاعر طبيعية ، لكنها قد تبقيك مستيقظًا في الليل. تحدثي مع طبيبك إذا كنتِ تعانين من مشاكل في النوم أثناء الحمل.