أصوات تصدر من السيارة تجاهلها يتلف المحرك

بمرور الوقت وكثرة الاستخدام، تتعرض السيارات للأعطال لعدة أسباب منها انتهاء صلاحية بعض أجزائها، أو نتيجة للقيادة السيئة وغيره، وعند بداية حدوث العطل في أحد أجزاء السيارة فإنه يصدر صوتا معينا يدل على مكان هذا العطل، ويجب حينها إصلاح هذا العطل قبل تفاقمه، وبعض السائقين لا يدرون معنى هذه الأصوات، وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.





تدل على تعرض نظام العادم إلى ثقب في أحد أجزائه، أو نتيجة تفكك علبة الشكمان أو شدادة الشكمان.





يدل على تلف في أحد سيور المحرك، أو يكون قد تعرض للارتخاء وفي حاجة للشد.





يدل على تآكل تيل الفرامل وتعرضها للتلف، أو قد يكون السبب تعرض الطنبورة للاعوجاج.





صدور صوت احتكاك القطع المعدنية ببعضها من أسفل غطاء المحرك يدل على ضرر بالمكابس أو الصمامات.





صوت الفقاعات عند صدوره من الردياتير، فإنه يدل على ارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة، ويجب التوقف على الفور للبحث عن سبب المشكلة حتى لا يتلف المحرك ووش السلندر.





يدل هذا الصوت على انخفاض مستوى زيت المحرك بدرجة كبيرة، حيث يدل على احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك.





1- صدور أصوات من الشكمان:2- صفير من المحرك:3- صفير الفرامل:4-احتكاك المسامير بجوار المحرك:5- فقاعات من الردياتير:6- صوت دقات مرتفعة بصورة منتظمة والسيارة متوقفة:7-طقطقة أسفل السيارة:يدل على أن هناك معضلة في أجزاء امتصاص الصدمات الكبالن والمساعدين.