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سيارات

أصوات تصدر من السيارة تجاهلها يتلف المحرك

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:13 ص
أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة تجاهلها يتلف المحرك
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اشرف عطية
بمرور الوقت وكثرة الاستخدام، تتعرض السيارات للأعطال لعدة أسباب منها انتهاء صلاحية بعض أجزائها، أو نتيجة للقيادة السيئة وغيره، وعند بداية حدوث العطل في أحد أجزاء السيارة فإنه يصدر صوتا معينا يدل على مكان هذا العطل، ويجب حينها إصلاح هذا العطل قبل تفاقمه، وبعض السائقين لا يدرون معنى هذه الأصوات، وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.


1- صدور أصوات من الشكمان:
 تدل على تعرض نظام العادم إلى ثقب في أحد أجزائه، أو نتيجة تفكك علبة الشكمان أو شدادة الشكمان.


2- صفير من المحرك:
 يدل على تلف في أحد سيور المحرك، أو يكون قد تعرض للارتخاء وفي حاجة للشد.


3- صفير الفرامل:
يدل على تآكل تيل الفرامل وتعرضها للتلف، أو قد يكون السبب تعرض الطنبورة للاعوجاج.


4-احتكاك المسامير بجوار المحرك:
صدور صوت احتكاك القطع المعدنية ببعضها من أسفل غطاء المحرك يدل على ضرر بالمكابس أو الصمامات.


5- فقاعات من الردياتير:
صوت الفقاعات عند صدوره من الردياتير، فإنه يدل على ارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة، ويجب التوقف على الفور للبحث عن سبب المشكلة حتى لا يتلف المحرك ووش السلندر.


6- صوت دقات مرتفعة بصورة منتظمة والسيارة متوقفة:
يدل هذا الصوت على انخفاض مستوى زيت المحرك بدرجة كبيرة، حيث يدل على احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك.


7-طقطقة أسفل السيارة:
يدل على أن هناك معضلة في أجزاء امتصاص الصدمات الكبالن والمساعدين.
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