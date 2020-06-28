نصائح للحفاظ على حرارة السيارة في الصيف

جميع قائدي السيارات يعلمون أن القيادة في فصل الصيف تختلف كثيرا عن الفصول الأخرى لأنه في الدرجات العالية للحرارة وتحتاج السيارة إلى عناية وحماية إضافية أثناء هذا الطقس .





وفي هذا التقرير يقدم موقع " صدى البلد " بعض النصائح لكي تحافظ على درجة حرارة السيارة في هذا الفصل .





حاول ركن السيارة في الظل قدر الامكان واتخذ من الاشجار او الابنية العالية وسيلة لابعادها عن الشمس المباشرة أما في حالة عدم وجود أماكن بعيدة عن الشمس المباشرة يمكنك استخدام غطاء نصفي للسيارة يحمي الجزء الامامي .





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يمكنك استخدام المواد المحافظة على الجلد والبشرة لدهان عجلة القيادة وحمايتها من الشمس مثل الفا زلين الذي يشكل غطاء للجلدحاول أبعاد الكونسول وعجلة القيادة عن أشعة الشمس القوية حتى لايتغير لونهما أو يتشققان وإذا كنت مجبر على ركن السيارة يومي وبشكل متكرر فيمكنك الاستعانة بوضع حاجب للشمس على الزجاج الامامي للسيارة .يجب التأكد من سلامة البطارية فالحرارة المرتفعة قد تسبب تبخر السوائل ومن المهم مراجعة نظام التبريد للسيارة سواء تبريد المحرك او تبريد صالون السيارة .