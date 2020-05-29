أشياء مسئولة عن ارتفاع درجة حرارة السيارة.. احذرها

يعتبر محرك السيارة أهم جزء فيها ويجب الاهتمام به وفحصه بشكل دوري خصوصا في الصيف لأن المحرك يتأثر بدرجات الحرارة الخارجية و يتعرض المحرك لارتفاع درجة الحرارة لعدة عوامل مما يعرضه للأعطال وفي هذا السياق نستعرض أبرز هذه العوامل التي تسهم بشكل رئيسي في ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل مستمر خصوصا السيارات المستعملة.





عوامل ارتفاع درجة حرارة المحرك:





1- السيارات المستعملة: مشكلة الحرارة في السيارات المستعملة تأتي بسبب تدني مستوى أجزاءها وانخفاض كفاءتها مما ستسبب في تبخير أو تسريب لزيت المحرك وهو المسؤول عن لزوجة التروس الداخلية وعدم احتكاكها ويقوم بامتصاص الحرارة وأيضا تسريب لمياه الردياتير والقربة وغيرها الكثير من العوامل التي تؤدي لارتفاع حرارة المحرك لذا يجب فحص المحرك جيدا للوقوف علي الحالة الفنية له و صيانته بشكل صحيح مما يضمن خلوها من المشاكل.





2- إهمال دورة التبريد:

أهم العوامل التي تحافظ على تبريد المحرك هو الحفاظ على مستوى المياه في و تغيير مياه دورة التبريد الخاصة بالمحرك مع بداية الصيف لأنها تفقد خواصها بمرور الوقت.





2- تسريب المياه:

تسريب أو تبخير المياة من الردياتير أو القربة بسبب الحرارة العالية يؤدي لارتفاع الحرارة بصورة كبيرة معرضة المحرك للتلف لذلك يجب الفحص وتغيير الأجزاء المطلوبة لمنع التسريب وأبرزها علب الردياتير.





3- تلف سير طرمبة المياه:

يساهم ارتفاع الحرارة الشديد بتآكل السير الذي يدير مضخة المياه أو طرمبة المياه كما يطلق عليها البعض وأحيانا يكون سببا في توقف الطرمبة عن العمل وفي هذه الحالة تتوقف المضخة عن دفع المياه التي تعمل على تبريد المحرك، مما يسبب رفع درجة حرارة المحرك ويتلفه.





4- مروحة التبريد:

تعتبر مروحة التبريد من أهم عوامل تبريد المحرك وقد تتوقف بسبب تعطل الثرموستات وهي الجزء المسؤول عن قياس درجة حرارة السيارة، وملاحظة أي ارتفاع لها مما يعطي أمر تشغيل المروحة، وفي حال تعطله تتوقف المروحة وترتفع درجة حرارة المحرك و حتي إن لم تتلف الثرموستات يمكن للمروحة أن تتلف لذلك يجب مراجعتها بشكل دوري لبيان إن كانت تعمل أم لا.