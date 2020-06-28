تنسيقية الأحزاب: 30 يونيو غيرت الحياة السياسية لصالح الشباب.. فيديو

أكد علاء عصام، عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب ، أن الحياة السياسية بالنسبة للشباب ما قبل 30 يونيو شيء وما بعدها شيء مختلف تمامًا، مشيرا إلى أن النظام الحالي يقبل الرأي والرأي الآخر ويعمل لصالح الشباب.





وأضاف علاء عصام، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد " المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أنه "إحنا دلوقتي عايشين في عصر في مسافة قليلة أوي بين الدولة والشباب على عكس العصور السابقة التي كانت تبعد الدولة عن الشباب بمسافات وليس للشباب أي صوت أو دور"، لافتا إلى أنه هناك شفافية في مناقشة الموضوعات وموضوعية في حل قضايا الشباب، وليس على مستوى التمكين السياسي فقط وتقليد المناصب وإنما على جميع الأصعدة والجوانب.





أشار عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تطورا في كل الملفات الخاصة بالشباب وليس على الصعيد السياسي فقط، مضيفا أن الدولة أقامت العديد من المشروعات أتاحت مساحة كبيرة بشكل كبير للشباب في العمل والتعبير عن رأيهم.





وأكمل عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك دعما حقيقيا للشباب وأصبح تمكين الشباب صورة مطبقة على أرض الواقع.



