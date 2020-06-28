أسباب اختلاف صوت المحرك عند بداية التشغيل

العديد من السائقين يجهل هذا الصوت ويجهل ايضا ما سببة ويتجاهل المشكلة خصوصا بعد اختفاء الصوت بعد دقائق، وهو ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة ويتضرر المحرك نتيجة ذلك التجاهل وفي هذا السياق وحفاظا علي المحرك نطرح عليكم اسباب هذا الصوت .







اسباب طقطقة المحرك :











تراكم الأوساخ ونواتج الاحتراق وعدم مراعاة تغيير فلتر 1-تلف فلتر الزيت تراكم الأوساخ ونواتج الاحتراق وعدم مراعاة تغيير فلتر الزيت يتسبب في انسدادة مما يتسبب في عائق يمنع مرور الزيت الي المحرك بشكل سريع مما يتسبب في طهور هذا الصوت .

3- زيت المحرك





بسبب كثرة الاستخدام وبمرور الوقت يتعرض المحرك الي العديد من الاعطال مثل ظهور أصوات طقطقة ويصدر هذا الصوت عند بداية تشغيل السيارة خصوصا صباحا أو عندما تكون السيارة باردة ويستمر هذا الصوت لمدة 10 دقائق ثم يختفي تدريجيا .2- طرمبة الزيتتلف مضخة الزيت يجعلها يجعلها غير قادرة علي القيام بوظيفتها في ضخ كمية الزيت المناسبة للمحرك وعندما يكتمل وصول الزيت لجميع الأجزاء خلال مدة التسخين يختفي الصوت لان الزيت يغلف الاجزاء الداخلية .يظهر هذا الصوت بسبب احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك بسبب انخفاض مستوى الزيت عن المعدل الطبيعي في المحرك، أو نتيجة لانتهاء العمر الافتراضي للزيت وفقده لصلاحيته وتعرضه للتلف، كما قد يكون السبب استخدام غير مناسبة للمحرك وتختفي المشكلة عندما يسخن الزيت وينتشر في جميع اجزار المحرك الداخلية .