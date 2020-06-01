أسباب تؤدي إلى انفجار فلتر الزيت في المحرك

يعتمد المحرك علي الزيت لتزييت اجزاؤة الداخلية ومسؤول ايضا عن درجة الحرارة بداخلة و يجزب الشوائب ليبعدها عن الاجزاء الحساسة و يساعدة في هذا الشئ فلتر الزيت فيعمل على تنقية زيت المحرك من الشوائب والترسبات الناتجة عن الاحتكاك أثناء تشغيله، وقد يحدث أحيانا انفجار لفلتر الزيت داخل المحرك لعدة اسباب سنتناولها في هذا الموضوع .
- في حالة حدوث تلف لنابض صمام تصريف مضخة الزيت فيؤدي إلى انفجار فلتر الزيت لان هذا الصمام يعمل على السماح للزيت بالرجوع إلى خزان الزيت في الكارتيرة ليخفف ضغط الزيت في المحرك، فإذا تعطل هذا الصمام لا يخفض ضغط الزيت داخل المحرك، وهو ما يئدي لأنفجار الفلتر.
-انسداد انابيب مرور الزيت وفي حالة انسداد إحدى هذه الأنابيب فإنها قد تؤدي إلى انفجار فلتر الزيت لانة يعتبر اضعف نقطة في المحرك .
- انسداد مخارج الزيت في الفلتر مما يحدث ضغط شديد عليه بسبب عدم قدرته على تصريف كمية الزيت الداخلة له فينفجر .
- في حالة حدوث تلف لنابض صمام تصريف مضخة الزيت فيؤدي إلى انفجار فلتر الزيت لان هذا الصمام يعمل على السماح للزيت بالرجوع إلى خزان الزيت في الكارتيرة ليخفف ضغط الزيت في المحرك، فإذا تعطل هذا الصمام لا يخفض ضغط الزيت داخل المحرك، وهو ما يئدي لأنفجار الفلتر.