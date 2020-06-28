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البترول: لجنة تسعير المنتجات البترولية لم تتخذ قرارا بشأن الأسعار خلال الـ3 أشهر المقبلة.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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عادل نصار
رد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، على ما تردد عن تثبيت أسعار السولار والبنزين يوليو المقبل، قائلا :"هذه الأخبار لا صحة لها على الإطلاق".


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الاعلامي سيد علي عبر شاشة  قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن تثبيت أو زيادة أو خفض أسعار الوقود خلال الـ3 أشهر المقبلة.

 
وتابع عبدالعزيز: "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تجتمع ولم  تحدد الأسعار حتى الآن".

 
واختتم حديثه عن احتياطات الغاز المتواجدة بالبحر الأحمر قائلًا، إنه بمجرد تقييم المعلومات سيتم الإعلان عن الاحتياطات.. والأمور مبشرة.

https://www.youtube.com/watch?v=XuNWAPCMO9U

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