وزير قطاع الأعمال يكشف التفاصيل الكاملة لإنتاج أول سيارة مصرية كهربائية.. فيديو

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، إن مصنع النصر للسيارات تصل مساحته إلى 480 ألف متر ويوجد فيه أربع هناجر وهو متوقف عن العمل منذ 12 عاما.





وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في ببرنامج " حضرة المواطن " الذي يقدمه الأعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن العمال الذين ظلوا في المصنع بعد التصفية حافظوا عليه كما انهم قاموا بعمل صيانه للماكينات المتواجدة به .





وأوضح توفيق، ان هناك ماكينات جديدة تم جلبها للمصنع في عام 2008 وتكلفت ملايين الدولارات وهي مازالت حديثة بسبب الصيانة الجيدة .





وأشار توفيق" إلى أن شركة النصر قامت بأنتاج 384 الف سيارة خلال 40 سنة، مؤكدا ان المستقبل سيكون لانتاج السيارات الكهربائية، خصوصا وان السيارات الكهرباء اليوم لا تمثل أكثر من 2.5% من إجمالي السيارات المنتجة في العالم.





وأضاف: اننا نقوم بجلب السيارة الكهربائية بالمكونات الخاصة بها بنسبة جاهزية 15% من الخارج ونقوم ببناء هذه السيارة في مصر ونحن نشارك في صناعتها بنسبة 40% من مكونات محلية والشركة التي نجلب منها هذه السيارات تنتج السيارات الكهربائية منذ 10 سنوات، مشيرًا الي ان بطارية السيارة تقوم بتسييرها مسافة 400 كيلو ويتم شحنها مرة اخرى.