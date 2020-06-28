AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير قطاع الأعمال يكشف التفاصيل الكاملة لإنتاج أول سيارة مصرية كهربائية.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:51 م
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن مصنع النصر للسيارات تصل مساحته إلى 480 ألف متر ويوجد فيه أربع هناجر وهو متوقف عن العمل منذ 12 عاما.

وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الأعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن العمال الذين ظلوا في المصنع بعد التصفية حافظوا عليه كما انهم قاموا بعمل صيانه للماكينات المتواجدة به .

وأوضح توفيق، ان هناك ماكينات جديدة تم جلبها للمصنع في عام 2008 وتكلفت ملايين الدولارات وهي مازالت حديثة بسبب الصيانة الجيدة .

وأشار توفيق" إلى أن شركة النصر قامت بأنتاج 384 الف سيارة خلال 40 سنة، مؤكدا ان المستقبل سيكون لانتاج السيارات الكهربائية، خصوصا وان السيارات الكهرباء اليوم لا تمثل أكثر من 2.5% من إجمالي السيارات المنتجة في العالم.

وأضاف: اننا نقوم بجلب السيارة الكهربائية بالمكونات الخاصة بها بنسبة جاهزية 15% من الخارج ونقوم ببناء هذه السيارة في مصر ونحن نشارك في صناعتها بنسبة 40% من مكونات محلية والشركة التي نجلب منها هذه السيارات تنتج السيارات الكهربائية منذ 10 سنوات، مشيرًا الي ان بطارية السيارة تقوم بتسييرها مسافة 400 كيلو ويتم شحنها مرة اخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استئناف المفاوضات المصرية الصينية لإنتاج السيارة الكهربائية

وزير قطاع الأعمال: تدشين مصنع لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا

مكونات محلية بنسبة 40%.. وزير قطاع الأعمال يكشف التفاصيل الكاملة لـ إنتاج أول سيارة مصرية كهربائية.. فيديو

قطاع الأعمال: نستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا.. فيديو

ترشيحاتنا

الأجهزة الأمنية تفرض السرية على الحادث.. انفجار صاروخ على بعد أمتار من موكب سعد الحريري.. التفاصيل

من حمام السباحة.. شيما صابر ورامي صبرى يتألقان فى أحدث ظهور.. شاهد

أقل من 100 جنيه.. إيرادات فيلم بنات ثانوي أمس في دور العرض

تحطم سيارة لامبورجيني سعرها 200 ألف جنيه إسترليني بعد 20 دقيقة من شرائها .. فيديو

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

ما هذا الهراء.. هجوم ناري من المخرج مجدي أحمد على يوسف الشريف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون مقطع من الركبة.. حلا شيحة تخطف الأنظار مع أولادها

فستان ولا إيشارب.. درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

بشعر مبلل.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة.. شاهد