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نائب الطائرات الورقية: السوشيال ميديا فهمتني غلط.. وكنت بلعب بيها في صغري

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:20 م
النائب خالد أبو طالب
النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي
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عادل نصار
علق النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، على طلب الإحاطة الذي قدمه بشأن خطر الطائرات الورقية على الأمن القومي، قائلًا: "لم أطالب بحظرها لكن حذرت فقط منها".


وتابع أبو طالب، في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه مع انتشارها في سماء الجمهورية بشكل فج، وخاصة مع جائحة كورونا وإخراج الأطفال والشباب لطاقتهم عبر هذه الطائرات.

 
وأكمل: "دي لعبة محدش في مصر ملعبهاش  وهو صغير وأنا إلى الآن أشارك أولادي لما بيلعبوا  بيها .. لكن طلبت فقط الحذر والتوعية .. لكن للاسف السوشيال ميديا روجت الخبر على أنني أطالب بمنعها وتجريمها، لم أقصد  الأمن القومي بالمعنى الدارج  الذي يخص الأمن القومي لكن أقصد صحة المواطنين وأرواحهم ".


وعزا أسباب تحذيره منها التي ساقها لمجلس الوزراء في طلب إحاطته إلي: أن الطائرات الورقية  تسبب الوفاة في حال سقوط الأطفال من أعلى أسطح المنازل  مشيرًا إلى أن دائرته فقط شهدت 18 وفاة بسبب  الطائرات الورقية حيث سقط عدد من الأطفال الذين اعتلوا أسطح منازلهم  أثناء لعبهم بهذه الطائرات وكنت أطالب فقط بالتوعية  بهذه الخطورة  ".


وأشار إلى أن أحد أسباب الخطورة أنها لم تعدو كونها لعبة ورقية بل دخلت فيها التكنولوجيا عبر التصوير، وهذا خطر في حد ذاته.

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