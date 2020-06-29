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محمود بدر: 30 يونيو أول صرخة من الدولة والشعب في مواجهة أجندات التبعية.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:31 ص
محمود بدر
محمود بدر
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إبراهيم القادري
قال النائب محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو مجلس النواب ،: إنني فخور بمصر وفخور بما تم إنجازه وتحقيقه واكد علي ان مصر تحولت من حالة الفوضى الى حالة الاستقرار وهذا حدث في 7 سنوات.

وأضاف محمود بدر خلال لقائه في برنامج ابن مصر المذاع علي قناة المحور ، ان مصر اليوم اصبح بها استقلال في  القرار السياسي وأصبح بها استقلال وطني واكد علي ان مصر اليوم تضع خط احمر علي 1000 كيلوا متر من حدودها لاى احد يطمع بها وهذا لأن مصر أصبحت اليوم قوية.

وأوضح محمود بدر ، أن جميع الإنجازات التي تحققت في مصر كان سببها ان مصر تحولت من حالة الفوضى إلى الاستقرار .

وتابع : أن مصر حسب احكام التاريخ والجغرافية لا يمكن ان تعيش داخل حدودها واكد علي ان امن مصر القومي يصل حتى اثيوبيا ويمتد حتى الغرب في ليبيا .

واستكمل أن مصر عادت لممارسة دورها الريادي واكد علي ان  خروج المواطنين في 30 يونيو كانت أول صرخة من الدولة المصرية والشعب المصري في مواجهة أجندات التبعية.
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