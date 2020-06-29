بعد إعلان مرضها.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب





وتتلقى سميحة أيوب، العلاج في المنزل حتى تتعافى تمامًا، وأصبحت صحتها جيدة في الوقت الراهن.





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يذكر أن تدور أحداث مسلسل "سكر زيادة" في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.





"سكر زيادة" من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي، بجانب عدد كبير من النجوم.



