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فن

بعد إعلان مرضها.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:01 ص
سميحة أيوب
سميحة أيوب
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آيه عاطف
تعرضت الفنانة سميحة أيوب، مؤخرًا لوعكة صحية، نتيجة تحاملها على نفسها أثناء تصوير مسلسلها الأخير "سكر زيادة" والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي.

وتتلقى سميحة أيوب، العلاج في المنزل حتى تتعافى تمامًا، وأصبحت صحتها جيدة في الوقت الراهن.

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يذكر أن تدور أحداث مسلسل "سكر زيادة" في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

"سكر زيادة" من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي، بجانب عدد كبير من النجوم.

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