نادية الجندي توجه رسالة مؤثرة لـ سميحة أيوب.. شاهد

View this post on Instagram

صديقتي وحبيبتي #سميحة_ايوب 💞 سعيدة جدا بالتعاون معاكي لأول مرة في مسلسل #سكر_زيادة 🥰😁 أنتي فنانة عظيمة وعاملة دور رائع ووجودك معانا أضافة كبيرة للعمل وللفن المصري والعربي وكل سنة وأنتي طيبة وربنا يديكي الصحه #نادية_الجندي