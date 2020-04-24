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فن

نادية الجندي توجه رسالة مؤثرة لـ سميحة أيوب.. شاهد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:53 ص
نادية الجندي و سميحة
نادية الجندي و سميحة أيوب
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة نادية الجندي صديقتها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب بحلول شهر رمضان المبارك وتشارك هم في مسلسل سكر زيادة. 

ونشرت نادية الجندي صورة له مع سميحة ايام وعلقت عليها قائلة "صديقتي وحبيبتي #سميحة_ايوب سعيدة جدا بالتعاون معاكي لأول مرة في مسلسل #سكر_زيادة". 


وتابعت "أنتي فنانة عظيمة وعاملة دور رائع ووجودك معانا إضافة كبيرة للعمل وللفن المصري والعربي وكل سنة وأنتي طيبة وربنا يديكي الصحه#نادية_الجندي". 


وتشارك الفنانة نادية الجندي الفنانة سميحة أيوب  في بطولة مسلسل "سكر زيادة" ، ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.


مسلسل "سكر زيادة"، تدور أحداثه في إطار كوميدي، مأخوذ من مسلسل أمريكي. 
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