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سيارات

تعرف على مواصفات لاند روفر ديسكفري 2021

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:38 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قامت لاند روفر طراز ديسكفري 2021 باختبار سياراتها في بداية مراحل تطويرها والتي شملت تحديثات منتصف العمر مع تجهيز نسخة فيس ليفت. 

وظهرت لاند روفر ديسكفري 2021 أثناء اختبارها ذات لوحات جسم السيارة المعتاد عليها، بالإضافة إلى العجلات المعدنية والمصابيح الموجودة في الموديل السابق ولكن ربما يتغير ذلك الأمر مع بدء عملية الإنتاج.

تتمتع لاندروفر بأجهزة قياس رقمية ونظام إضاءة محيطي، إلا أن ذلك غير أكيد حتى الآن وعلى الجميع الانتظار حتى الطرح الرسمي أو صدور معلومات أكثر من لاندروفر عن التحديثات الجديدة المضافة للسيارة .

كما تتميز السيارة بمحرك هجين مشابه لطراز رنج روفر سبورت مع تكوينه من محرك سداسي الإسطوانات تيربو بسعة 3.0 لتر وبقوة 355 حصان وعزم دوران أقصى 495 نيوتن ، مع إصدار آخر بقوة 395 حصان وعزم دوران أقصى 550 نيوتن متر.

وحتى الآن لم تعلن لاندروفر عن موعد طرح ديسكفري فيس ليفت الجديدة خاصة وأن النموذج الذي ظهر في الصور التجسسية ليس نهائيا حتى الآن.

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