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مدبولي: استثمارات المشروعات التنموية في ٦ سنوات تجاوزت 4.5 تريليون جنيه

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:35 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يهنئ كل المصريين بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي نزل فيها جميع المصريين للحفاظ عليها من الانزلاق الى سيناريو غير مبشر.

وتابع رئيس الوزراء،  خلال كلمته في افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية، ان اليوم تحتفل الدولة بـمرور 6 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وانجازاته واكتمال مسيرة من الجهد والعمل الشاق التي شهدتها البلاد في ظل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واضاف مدبولي ان حجم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة خلال 6 سنوات تتجاوز اجمالي استثماراتها 4.5 تريليون جنيه مصري، وتلك المشروعات في كل القطاعات والمجالات ورفع الاقتصاد المصري والنهوض به.

وبدأت منذ قليل، مراسم افتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لمقر مسرح مجمع الجلاء، لافتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة".


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