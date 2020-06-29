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مدبولي: 300 مليار جنيه لتطوير الطرق و 15 مليارا للمشروعات الرقمية..فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن خطتنا الطموحة خلال السنتين القادمتين تشمل استصلاح قطاع كبير من الأراضى، لافتًا إلى أنه يتم  حاليا الاعتماد فى الاستصلاح الزراعى على المياه المعالجة ونستفيد منها فى استصلاح أراض جديدة سواء فى سيناء او توشكى، موضحًا أن  بهما اكثر من مليون و200 الف فدان  والانتاج الخاص بهم سيدخل ضمن منظومة الاكتفاء الذاتى لمصر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في حفل افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية، أنه جار تنفيذ مشروع الصوب العملاقة ومشروعات الرى،  كما انه سيكون هناك 300 مليار جنيه تنفقها الدولة خلال العام المالى القادم فى قطاع الطرق.


وأشار إلى أن التباعد الاجتماعى اجبرنا ان نسرع فى تنفيذ مشروعات كثيرة مستهدفة فى التحول الرقمى والتسهيل على المصريين لحصول على خدماتهم رقميًا دون الخروج من المنزل.


وأكد أنه فى ظرف استثنائى الدولة خصصت 15 مليار جنيه للعام المالى القادم للاسراع فى تنفيذ المشروعات فى قطاع التحول المصرى، مضيفًا أنه سيتم اطلاق بوابة مصر الرقمية وستقدم حزمة خدمات رئيسية اونلاين  اعتبارًا من شهر اغسطس القادم.



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