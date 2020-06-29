لماذا يجب إيقاف تشغيل السيارة في محطات البنزين

عندما تدخل محطات الوقود المختلفة سواء في مصر أو أي مكان في العالم تجد علامات تحذيرية تخبرنا بمدى ضرورة وقف محرك السيارة أثناء تعبئة الوقود كما يتم التشديد من قبل العاملين في البنزينة بضرورة ايقاف تشغيل المحرك.
تتبع جميع محطات الوقود الإجراءات الخاصة بالأمان فهو امر هام للغاية لتفادي الكوارث في المحطات، حيث يبدأ ذلك مع مدى سهولة اشتعال أبخرة الوقود التي تتطاير من البنزين أثناء ضخه إلى سيارتك، وهو ما يتجمع عادة على مستوى منخفض قرب السيارة.
توجد كميات من أبخرة الوقود التي تخرج من خزان وقود السيارة أثناء فتحه، وفي حالة تشغيل المحرك أثناء تعبئة الخزان، فمن الممكن أن يؤدي نظام شرارات العادم إلى إشعال هذه الأبخرة، وهي ما قد تؤدي بدورها أحيانًا أيضًا إشعال البنزين السائل، حيث ينتج عن هذه الحوادث الكارثية إصابات خطيرة للغاية مما يهد حياتك وحياة العاملين في البنزينة .
ويجب ايضا وقف استخدام منافذ طاقة 12 فولت أثناء التواجد في محطات البنزين، سواء كان ذلك لشحن الهواتف أو ولاعات السجائر نظرًا لقدرة هذه المنافذ على أن تكون مصدر الإشعال في حرائق الوقود لان عملية تذويد الوقود تكون عملية شديدة الحساسية لأي مصادر طاقة قريبة .
تتبع جميع محطات الوقود الإجراءات الخاصة بالأمان فهو امر هام للغاية لتفادي الكوارث في المحطات، حيث يبدأ ذلك مع مدى سهولة اشتعال أبخرة الوقود التي تتطاير من البنزين أثناء ضخه إلى سيارتك، وهو ما يتجمع عادة على مستوى منخفض قرب السيارة.
توجد كميات من أبخرة الوقود التي تخرج من خزان وقود السيارة أثناء فتحه، وفي حالة تشغيل المحرك أثناء تعبئة الخزان، فمن الممكن أن يؤدي نظام شرارات العادم إلى إشعال هذه الأبخرة، وهي ما قد تؤدي بدورها أحيانًا أيضًا إشعال البنزين السائل، حيث ينتج عن هذه الحوادث الكارثية إصابات خطيرة للغاية مما يهد حياتك وحياة العاملين في البنزينة .
ويجب ايضا وقف استخدام منافذ طاقة 12 فولت أثناء التواجد في محطات البنزين، سواء كان ذلك لشحن الهواتف أو ولاعات السجائر نظرًا لقدرة هذه المنافذ على أن تكون مصدر الإشعال في حرائق الوقود لان عملية تذويد الوقود تكون عملية شديدة الحساسية لأي مصادر طاقة قريبة .