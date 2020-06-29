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محافظات

تشمل 36 ألف موظف.. صحة الدقهلية تعلن اعتماد المحافظ لأكبر حركة ترقيات بالقطاع

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:24 م
الدكتور سعد عبد
الدكتور سعد عبد اللطيف مكي
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن اعتماد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أكبر حركة ترقيات بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية وفقا للمحضر رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ والتي شملت ٣٦ ألف من العاملين بالمديرية والوحدات التابعة.

وهنأ وكيل الوزارة، فى بيان له اليوم "الاثنين"، جميع العاملين بمناسبة ترقيتهم راجيا ان ينعكس ذلك على تأدية الخدمة على الوجه المرضى لجميع المترددين والمتعاملين مع مديرية الشئون الصحية بالدقهلية وكل الوحدات التابعة لها.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمديرية التنظيم والادارة بالدقهلية وللإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وإدارة الموارد البشرية وقسم الترقيات على المجهود الشاق الذى بذلوه فى سبيل الانتهاء من إعداد ومراجعة حركة الترقيات متمنيا التوفيق للجميع.
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