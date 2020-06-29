تشمل 36 ألف موظف.. صحة الدقهلية تعلن اعتماد المحافظ لأكبر حركة ترقيات بالقطاع

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن اعتماد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أكبر حركة ترقيات بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية وفقا للمحضر رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ والتي شملت ٣٦ ألف من العاملين بالمديرية والوحدات التابعة.





وهنأ وكيل الوزارة، فى بيان له اليوم "الاثنين "، جميع العاملين بمناسبة ترقيتهم راجيا ان ينعكس ذلك على تأدية الخدمة على الوجه المرضى لجميع المترددين والمتعاملين مع مديرية الشئون الصحية بالدقهلية وكل الوحدات التابعة لها.



