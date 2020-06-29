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مرأة

بالأسبرين .. خلطة هائلة لـ علاج حب الشباب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:44 م
علاج حب الشباب
علاج حب الشباب
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رشا عوني
تعاني نسبة كبيرة من الفتيات و الشباب من مشكلة حب الشباب الذي يلازم أصحاب البشرة الدهنية منذ فترة المراهقة وحتى العشرينات، وقد يستمر للثلاثينات.


ويحتاج علاج حب الشباب استشارة طبيب جلدية مختص إذا لزم الأمر لمعرفة السبب إذا كان لا يخف نهائيًا من البشرة ويزاد ظهوره .
 

يمكنك تجربة علاج حب الشباب بخلطة طبيعية سريعة في المنزل نصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة وهي وصفة الأسبرين والليمون.. اليكِ الطريقة :


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المكونات 
3 حبات أسبرين 
عصير ليمونة


الطريقة
قومي بسحق حبات الأسبرين حتى تصبح بودرة ناعمة ثم أضيفي عليها قطرات عصير الليمون حتى تتجانس معا، ثم يتم وضع هذا الخليط على البشرة وأماكن الحبوب بشكل يومي.

 
اتركي الخليط على بشرتك حتى يجف تماما ثم اشطفيه بالماء وكرري التجربة يوميا. 

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