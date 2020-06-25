استخدميه يوميا.. علاج حب الشباب بالشاي الأخضر





نصح موقع glowpink بـ علاج حب الشباب بالشاي الأخضر ، وهو طريقة سهلة وفعالة في علاج الحبوب ونضارة البشرة ، إليكي فوائده :





- الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة

- يحتوي على مادة الفلانفونويد وهي تحارب البيكتريا

- الشاي الأخضر يقلل التهابات الجلد

- يقلل افراز الزيوت بالبشرة





طريقة علاج حب الشباب بالشاي الأخضر :

انقعي 2 باكيت من الشاي الاخضر في ماء مغلي

اتركيه لمدة 15 دقيقة

صفي الماء من الاعشاب

اتركيها تبرد وضعيها في زجاجة بخاخ او رش

استخدميها بشكل يومي كبخاخ للبشرة

او يمكنك استخدامها على قطنة نظيفة ومسح البشرة بها مرتين يوميا .

تعتبر مشكلة حب الشباب من أكثر المشاكل التي تواجه البشرة سواء للشباب أو الفتيات ، وتظهر هذه المشكلة في سن المراهقة وقد تستمر لسن الثلاثين، إلا أن اصحاب البشرة الدهنية المصابون بحب الشباب يحتاجون عناية خاصة يومية بالبشرة للتخلص من حب الشباب .