مؤسس حركة تمرد: رفضنا حكم عصابة الإخوان.. وأسقطنا رئيسا ينصب نفسه إلها على المصريين ..فيديو

قال النائب محمود بدر مؤسس حركة "تمرد"، عضو مجلس النواب، إن الأوضاع أثناء ثورة 30 يونيو كانت تؤكد أن الشعب المصري لن يقبل بحكم هذه العصابة.





وأضاف محمود بدر، في حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الشعب المصري هو من أسس فكرة الدولة في العالم، وأكبر دليل على ذلك أن مصر دولة عمرها 7000 سنة.









وأوضح بدر "كنا مجموعة من الشباب، وسألنا أنفسنا هل خرجنا في ميدان التحرير لتأسيس دولة حسن البنا؟".





وتابع "جميع التوكيلات فكرة قديمة لدى المصريين، وأكبر دليل على ذلك، أنه عندما ذهب الزعيم سعد زغلول لتمثيلنا في مؤتمر وقالوا له أنت لا تمثل الشعب المصري بعدها قام بالنزول لجمع التوكيلات من المصريين التي تفوضه ليتحدث باسمهم".





وأكد "رفضنا حكم عصابة الإخوان، ووصول رئيس ينصب نفسه إلهًا على المصريين".