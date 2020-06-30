أسوشيتد برس: البيت الأبيض كان على علم بدفع روسيا أموالا إلى طالبان لقتل جنوده

كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن البيت الأبيض كان على علم بدفع روسيا مكافآت إلى حركة طالبان الإرهابية ، من أجل استهداف الجنود الأمريكيين.





ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقارير التي تحدثت عن تقديم روسيا مكافآت لمقاتلي حركة طالبان الإرهابية من أجل قتل عدد أكبر من الجنود الأمريكيين.





وأكد ترامب أن المخابرات الأمريكية تأكدت من عدم صحة التقارير التي أشارت إلى هذا الأمر.





واضاف ترامب: "ربما تكون المعلومات مزيفة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان".





وكانت صحف أمريكية نشرت تقارير تشير إلى أن روسيا قد منحت مقاتلي حركة طالبان الأفغانية الكثير من الأموال والمكافآت نظير قتل عدد أكبر من الجنود الأمريكيين.