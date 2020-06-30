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فن

الجمهور لـ أحمد مجدى: عاوزين نشوفك فى حاجة قريب

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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سيد احمد
شارك الفنان أحمد مجدى، متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصورة له.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى:
منور يانجم - المحترم - عاوزين نشوفك فى حاجة قريب 

يذكر أن الفنان أحمد مجدي بطل مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان المنقضي، يهتم كثيرا بالإخراج السينمائي بجانب التمثيل.

وشارك أحمد مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، محمد دياب، وآيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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Noir et Blanc. ⠀ ⠀ Photo by: @jamilaayman⠀ ⠀ #AhmedMagdy

A post shared by Ahmed Magdy (@ahmedmagdy.official) on

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