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فن

لحظة أسانسير.. أحمد مجدي يمازح جمهوره عبر انستجرام

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:52 م
احمد مجدي
احمد مجدي
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ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد مجدى متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له.

وظهر احمد مجدى بالصورة في الأسانسير وعلق على الصورة قائلًا : لحظة الاسانسير .

وجاءت التعليقات كالآتي :ايه الحلاوه دي ، شبح اوي ، وحشتنا يا نجم .

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يذكر أن الفنان أحمد مجدي بطل مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان المنقضي، يهتم كثيرا بالإخراج السينمائي بجانب التمثيل.

وشارك أحمد مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، محمد دياب، وآيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.
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#لحظة_أسانسير

A post shared by Ahmed Magdy (@ahmedmagdy.official) on

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