أحمد موسى: السيسي الرئيس الوحيد اللي قال إنه هيمشي مع نهاية حكمه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية كانت على وشك السقوط في 2011، والدول التي انهارت في هذا التوقيت لم تعد حتى الآن.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن منتدى مصر 2026 أغلب الحديث في يومه الأول كان عن الوعي وأهميته في الحفاظ على الدولة المصرية، مردفًا: «المنتدى بيتكلم عن التوعية وكمان كشف ما قامت به الحكومة، الرئيس راجل مخلص وأمين جدًا ومحب لمصر، وما فعله الرئيس السيسي لم يحدث من قبل».

وتابع: أنا عاصرت الرئيس عبد الناصر والسادات ومبارك والرئيس السيسي، وهذا الراجل منذ أن عرفناه لم يتكلم إلا عن مصر، دا بيقول كلنا نمشي وتبقى مصر، دا الرئيس الوحيد اللي قال أنا همشي مع نهاية حكمه، رغم تحفظي الشديد على الموضوع واللي قلته مش هغيره.. مش هقول كلام أنافق بيه حاجة مش مقتنع بيها".

وأكمل: أنا هقول اللي مؤمن بيه حتى لو على رقبتي، والرئيس السيسي تكلم عن مصر والحفاظ عليها ولا نختلف عليها، كما أن المنتدى به العديد من الفقرات الهامة، سواء عن التاريخ والحضارة والهوية وغيرها.

وأردف: كلمة الدكتور إبراهيم العسال كانت في غاية الأهمية ولها صدى لها.