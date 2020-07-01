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سيارات

بسبب كورونا .. إلغاء معرض جنيف الدولي للسيارات 2021

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أ علن منظمو معرض جنيف للسيارات إلغاء المعرض لعام 2021 والذي كان من المقرر أن يبدأ في مارس المقبل بسبب الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا.


وقال البيان الصادر عن منظمي المعرض "عدم تنظيم نسخة العام المقبل من المعرض جاء بعد أن كشف استطلاع للرأي بين أوساط العارضين أن غالبيتهم لن يشاركوا العام المقبل ويفضلون إقامة المعرض في 2022" .


وأضاف البيان: "أن شركات صناعة السيارات تحتاج إلى وقت أطول للتعافي من الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، ومن غير المؤكد أن يتمكن المعرض في عام 2021 من جذب مئات الآلاف من الزوار الذين يحضرون عادة إلى معرض السيارات السنوي".


وأظهر منظمو المعرض نيتهم لطرح المعرض للبيع قائلين " أن هذا هو الخيار المفضل لأنه يضمن استمرار معرض جنيف الدولي للسيارات "، حيث أوضحوا أن الإلغاء المفاجئ للمعرض هذا العام كلفهم خسائر تقدر بحوالي 11 مليون فرنك سويسري .


وجاءت نية البيع بعد عدد من محاولات للحصول على قرض من الحكومة السويسرية، إلا أنه تم رفض القرض بسبب الشروط التي جاءت معه ومنها اضطرارهم إلى إنشاء معرض جنيف للسيارات في عام 2021 وسداد مليون فرنك سويسري من قيمة القرض قبل يونيو 2021 .

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