إلغاء معرض جنيف للسيارات 2020.. لهذا السبب

أعلنت الحكومة السويسرية إلغاء معرض جينيف للسيارات 2020 المقرر إقامته بعد أسبوع من الآن، بعد التطورات الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا حول العالم.





وأصدرت الحكومة السويسرية قرارا بحظر جميع التجمعات التي تتعدى 1,000 شخص حتى 15 مارس القادم، وقد أكد المشرفون على المعرض قرار الإلغاء في بيان صحفي.





وأكد القائمين معرض جنييف بأنه سيتم إرجاع أموال جميع التذاكر المباعة، مع طلب المعرض من شركات السيارات إزالة ترتيباتهم داخل المعرض بحلول مارس 7، ما يعني أنه إلغاء كامل وليس مجرد تأجيل لوقت لاحق هذا العام.





وصرحت الحكومة السويسرية: “الأولوية القصوى هي حماية السكان استجابةً للتطورات الأخيرة في وباء الكورونا”.





ويُذكر أن سويسرا سجلت 9 حالات لفيروس كورونا حتى الآن، بينما قفزت الحالات المرضية في إيطاليا إلى 650، ووفاة 17 فردا.