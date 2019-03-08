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سيارات

قائمة معرض جينيف الدولي لأفضل سيارات العالم 2019.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:43 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أصدرت اللجنة المنظمة لمعرض جينيف الدولي للسيارات، في دورته الـ89، قائمة أفضل سيارات في عام 2019، والتي احتوت على 6 فئات، حيث تم اختيار 3 سيارات لكل فئة.

وبحسب "روسيا اليوم"، تضم تلك الفئات جوائز، أفضل سيارة في العالم، وأفضل سيارة مصممة للمدن، وأفضل سيارة فارهة، وأفضل سيارة كهربائية، وأفضل سيارة من حيث الأداء، وأفضل تصميم سيارة في العالم.

حصلت سيارة أودي إي-ترون الألمانية على المركز الأول بالجائزة الرئيسية، تليها جاجوا أي بيس البريطانية، فيما تقاسمت فولفو في 60 وإس 60 السويديتين المرزكز الثاني.

فيما فازت هيونداي الكورية الجنوبية بجائزة أفضل سيارة مصممة للمدن، بسيارتي ايه اتش2 وسانترو، اللتان تقاسمتا المركز الأول، فيما حلت مواطنتها كيا ثانية بالسيارة سول، وجاءت سوزوكي اليابانية في المركز الثالث بالسيارة جيمني.

وكأفصل سيارة من حيث الأداء، فازت السيارة البريطانية أستون مارتن "Vantage" بالمركز الأول، وحلت مواطنتها مكلارين 720S ثانية، وتلتها الألمانية مرسيدس "AMG 4-Door Coupe".

وحصدت جاجوار اي بيس جائزة أفضل تصميم، تلتها سوزوكي جيمني، وفولفو XC40 .

كما فازت أودي إي ترون بجائزة أفضل سيارة كهربائية، تلتها هيونداي نيكسو، وجاجوار اي بيس.

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