AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

العدوى الصامتة.. مصابو كورونا بدون أعراض هم الأخطر.. والسر يكمن في المناعة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:45 ص
مصابو كورونا بدون
مصابو كورونا بدون أعراض
Advertisements
عزة عاطف
أثبتت دراسة أن 40% من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا "لا تظهر عليهم أعراض أبدًا"، مما يزيد من المخاوف المتزايدة بشأن خطر الانتقال "الصامت". 

وحلل الخبراء تفشي المرض في مدينة Vò الإيطالية الخلابة، والتي سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا.

وأقامت الحكومة مسحًا شاملًا لمعظم سكان البلدة البالغ عددهم 3200 نسمة على دفعتين لمدة 14 يومًا منذ نهاية فبراير ومع بداية مارس للكشف عن الفيروس المستجد.

اقرأ المزيد:

وفي كلتا المرتين سجل خمسي المرضى المصابين بالفيروس المستجد عدم ظهور أعراض ولم يكن لديهم أية علامات واضحة على العدوى التي تهدد الحياة.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها العلماء من انتشار فيروس كورونا عديم الأعراض، وقد أطلق عليها كبار الأكاديميين اسم "كعب أخيل" للوباء.

وقال خبراء وراء دراسة Vò بأنه على الرغم من "العدوى الصامتة" وتهديد الأشخاص حاملي الفيروس دون ظهور أي أعراض إلا أنه مازال بالإمكان السيطرة على تفشيه.

ووضع رؤساء الصحة الإيطاليون على الفور مدينة Vò - على بعد 50 ميلًا (80 كم) غرب البندقية - في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في البلاد يوم 21 فبراير الماضي.

وأظهرت أبحاث منفصلة لجامعة أدنبره أن السر يكمن عند الأشخاص الذين لا يظهرون أية أعراض في أنهم لديهم استجابة مناعية أضعف للفيروس، مما يثير أسئلة حول مستويات المناعة لديهم، إذ يصابون بالأعراض على مدى طويل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. مشهد لن يتكرر مرة أخرى في إيطاليا.. فيديو

3 دراسات مهمة عن كورونا.. مضادات الشيخوخة تحمي كبار السن من الموت.. 5 أعراض جلدية جديدة لـ الفيروس.. والسمنة تزيد خطر الوفاة بـ كوفيد 19

علاقة الخلايا التائية بالمناعة والنجاة من الكورونا

الخلايا التائية تقوى المناعة.. نزلات البرد تحمى من الإصابة بـ كورونا

آخر المستجدات.. مصابو كورونا بدون أعراض يكتسبون مناعة ضعيفة

مع اختلافها من شخص لأخر.. أسباب تطور أعراض فيروس كورونا بين المصابين

ترشيحاتنا

قبل شهر من النوبة القلبية.. سيحذرك جسدك بهذه الإشارات تجنبها.. 6 عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب.. أسوأ أنواع اللحوم لمرضى القلب

ليس ماني .. محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب هذا الموسم في ليفربول

أخبار الزمالك| عرض النادي سبب عودة صالح جمعة للتدريب.. وكارتيرون يرحب بعودة أبطال أفريقيا

من زفاف ريهام أيمن.. شيما صابر تشارك صورة جديدة تجمعهما

تورط وزير الخارجية التركي في واقعة رشوة.. التفاصيل

هاني حتحوت يوضح تفاصيل عقد رينيه فايلر مع الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدوى الصامتة.. مصابو كورونا بدون أعراض هم الأخطر.. والسر يكمن في المناعة

نتائجه هائلة.. مشروب طبيعي لـ علاج التهاب الحلق واللوز

طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور