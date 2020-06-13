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منوعات

في 30 دقيقة فقط.. اختبار جديد للكشف عن كورونا باستخدام البول واللعاب

السبت 13/يونيو/2020 - 07:52 ص
كورونا
كورونا
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عزة عاطف
كشف العلماء عن اختبار جديد يمكنه تشخيص فيروس كورونا المستجد في 30 دقيقة فقط عن طريق تحليل عينات البول، الدم أو حتى اللعاب.

تتضمن الطريقة المعروفة باسم تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي (RT-LAMP) من أجل البحث عن مادة وراثية أو RNA في عينات الاختبار تشير لوجود الفيروس المستجد.
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تعرف RT-LAMP كتقنية تم استخدامها سابقًا للكشف عن الفيروسات مثل زيكا وإيبولا، تهدف إلى البحث عن اختبار تشخيصي سريع الفحص.

ووفقًا للباحثين في نظام الرعاية الصحية بولاية ميشيجان الأمريكية فإن تقنية RT-LAMP أقل تكلفة، وأسرع من طريقة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل القياسي (PCR) المستخدمة حاليًا في جميع أنحاء العالم للكشف عن فيروس كورونا في المرضى.

أجرى الفريق اختبارات على عينات من المرضى، تضمنت عينات وهمية من المادة الوراثية لفيروس كورونا وكذلك عينات سريرية لمصابين أصلًا بالفيروس المستجد، حيث اختبر الباحثين العينات باستخدام اختباري RT-LAMP الجديدة وكذلك PCR التقليدي.

ظهرت نتائج اختبار RT-LAMP لتكشف عن وجود فيرو كورونا في جميع العينات الوهمية خلال فترة من 30 إلى 45 دقيقة فقط، ووفقًا للباحثين أعطت RT-LAMP نتائج إيجابية لـ 95% أي (19/20) من هذه العينات وسلبية لـ 90% أي (18/20) منها، مقارنةً بطريقة تحليل الـ PCR.

لم يظهر الاختبار الجديد سوى 2/20 نتائج إيجابية خاطئة في العينات السلبية لفيروس كورونا، وقد يرجع ذلك إلى التفاعل المتبادل مع الفيروسات الأخرى أو التلوث أثناء المعالجة.

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