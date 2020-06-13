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منوعات

احذر احتضان القطط والكلاب.. أداة خطيرة لنقل فيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 07:08 ص
كورونا الحيوانات
كورونا الحيوانات الأليفة
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عزة عاطف
ذكر تقرير رسمي صادر عن الطب البيطري في المملكة المتحدة البريطانية أن الحيوانات الأليفة مثل "القطط والكلاب" قد تحمل فيروس كورونا على فراءها، مما قد يؤدي إلى تفشي المرض من شخص لآخر.

يمكن للاتصال المباشر مع الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب وغيرها بالاحتضان، الاستمالة، الإطعام والسماح للحيوانات بمشاركة الطعام يمكن أن يفتح المجال أمام انتقال الفيروس".
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هذا يعني أنه إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بالفيروس، فيمكن للحيوان الأليف أن ينقله إلى فرد آخر من العائلة وفقًا لوثيقة أعدها كبير الأطباء البيطريين في بريطانيا خلال اجتماع المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية للطوارئ (SAGE).

وحذر التقرير من أن الفيروس يمكن أن يعيش على فراء الحيوانات الأليفة، مما يعني "أن هناك مسارًا معقولًا يمكن للحيوان أن يعمل فيه كأداة معدية لبضع ساعات على الأقل وينقل الفيروس إلى الأشخاص الآخرين في الأسرة".

وأضافت الوثيقة أن الكلاب والقطط التي تكون على اتصال مع أحد مرضى الفيروس المستجد تشكل "مخاطر عالية" على الأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة مثل السرطان ومرض السكري.

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