AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لغسيل الشبكات.. قطع المياه عن بنها 8 ساعات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:45 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع مياه الشرب عن مدينة بنها اليوم، الأربعاء، وذلك من الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة فجر غد، الخميس، بسبب أعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.




وأهابت الشركة بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.


من جانبه، أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.


وأشار مجاهد إلى انتظام العمل ودفع عجلة الإنتاج بنطاق الشركة وتشغيلها بكامل طاقتها، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين.


وقال إنه تم تشكيل لجان خاصة لرصد انتظام العمل وتوفير معدات الوقاية والتطهير، ومتابعة مدى التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. قطع المياه عن مدينة قها 3 ساعات لإجراء الصيانة وغسيل الشبكات

ترشيحاتنا

قلوب تفيض بالرحمة.. سيدة تعطل الطريق لمساعدة قطة رضيعة.. فيديو

هل يجوز إخراج زكاة المال مواد عينية كأثاث المنزل بدلًا من النقود؟ أمين الفتوى يوضح

4 غيابات عن ليفربول قبل لقاء مانشيستر سيتي بالدوري الإنجليزي

موعد مبارة ليفربول ومانشستر سيتي والقناة الناقلة

في ذكرى وفاة عزت أبو عوف.. 16 معلومة لا تعرفها عن الطبيب الفنان

ضم الضفة اليوم.. نتنياهو يعلن تنفيذ الخطة في الموعد المحدد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة ريهام حجاج تلفت الأنظار.. سعرها يبدأ من 2 مليون و250 ألف جنيه

بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت

كورونا يودي بحياة عريس هندي بعد يومين من حفل زفافه.. وإصابة 95 من المعازيم