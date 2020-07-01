لغسيل الشبكات.. قطع المياه عن بنها 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع مياه الشرب عن مدينة بنها اليوم، الأربعاء، وذلك من الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة فجر غد، الخميس، بسبب أعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

















وأهابت الشركة بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.









من جانبه، أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.









وأشار مجاهد إلى انتظام العمل ودفع عجلة الإنتاج بنطاق الشركة وتشغيلها بكامل طاقتها، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين.









وقال إنه تم تشكيل لجان خاصة لرصد انتظام العمل وتوفير معدات الوقاية والتطهير، ومتابعة مدى التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات.