بفستان على الموضة .. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها





تألقت ريهام حجاج فى الصورة بإطلالة كاجوال عصرية، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذى لا يحمل اى نقوشات أو تطريزات، واتسم الجزء السفلى من التصميم بصيحة البليسية التى تتصدر احدث صيحات الموضة.





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وتزينت ريهام حجاج ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة المتناسقة مع إطلالتها، فيما ارتدت نظارة شمس ذات إطار وعدسات باللون أسود متناسقة مع وجهها.





وبدت ريهام حجاج فى الصورة بخصلات شعرها المموج المرفوعة، واعتمدت على مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها و لون بشرتها أيضا.



