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تعليم

طبقا لتصنيف شنغهاي ٢٠٢٠.. جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في العلوم البيطرية للمرة الثانية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:03 م
الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن اطلاق تصنيف شنغهاي للموضوعات اصداره الجديد لعام ٢٠٢٠، موضحا أن تصنيف جامعة بنها جاء ضمن افضل جامعات العالم في تخصص العلوم البيطرية للمرة الثانية على التوالي.


واشار السعيد الى ان جامعة بنها قد احتلت هذا العام الترتيب ٢٠١-٣٠٠ عالميا وضمن المجموعة الثالثة في الترتيب المحلي بين الجامعات المصرية التي ظهرت ضمن هذا التصنيف.

من جانبه وجه رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى، كما وجه التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بكلية الطب البيطري والعلوم البيطرية لهذا التميز.

واكد السعيد أن تقدم ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية، يأتى في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

من جانبه أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ان تصنيف شنغهاي الدولي للمواضوعات الاكاديمية والبحثية بدأ منذ عام ٢٠٠٩ ويحتوي اصدار هذا العام على تصنيف الجامعات في ٥٤ مجالا علميا تتضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية وقد تم تصنيف اكثر من ٤٠٠٠ جامعة.
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