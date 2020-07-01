محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان خدمة " درايف ثرو" لإجراء مسحات كورونا



وأشاد محافظ القليوبية بدور جامعة بنها وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مقدما الشكر للأطقم الطبية على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى.



وأضاف السعيد أن أي شخص بإمكانه الحجز مسبقًا من خلال تطبيق على الهاتف المحمول لتحديد موعد لإجراء المسحة، لافتًا إلى أن إجراء المسحة يتم في أقل من 10 دقائق ويتم ارسال النتائج على الواتس آب فى اليوم التالى لسحب العينات ، ويمكن استلام النتائج من نفس مكان الخدمة.



يذكر أن خطوات عمل مركز المسح تتم من خلال قيام طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، ويدخل مباشرة لتلقي الخدمة بسيارته، ليتم تعقيم السيارة، ثم التوجه لشباك سحب العينة، ليقوم أحد المختصين بسحب العينة، ثم التوجه للخارج، وانتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول، مما يسمح بتقديم الخدمة لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى علما بأن ذلك يتم طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية.



وقال رئيس جامعة بنها إن خدمة " درايف ثرو" تم تشغيلها بمقر كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين داخل السيارات وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.