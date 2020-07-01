شكرًا لمن جعل هذا ممكنا.. أحمد مجدي على دراجة بخارية.. شاهد

عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له من على دراجة بخارية.

وعلق أحمد مجدى على الصورة " عندما أشعر بالحياة!

شكرا لمن جعل هذا ممكنا 🙏🏻 "

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يذكر أن الفنان أحمد مجدي بطل مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان المنقضي، يهتم كثيرا بالإخراج السينمائي بجانب التمثيل.





وشارك أحمد مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، محمد دياب، وآيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



