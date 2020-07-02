AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعيدًا عن المواد الكيماوية.. تخلصي من شيب الرأس بصبغة شعر طبيعية

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:01 م
صبغة شعر طبيعية
صبغة شعر طبيعية
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

انتشر الشيب بين الكثير من السيدات، ولم يقتصر الشيب على كبار السن فقط، ولكن انتشر بين الشباب أيضًا، فما هو الحل الأمثل للتخلص منه وإعادة لون الشعر الأسود الذي تعشقه المرأة. 

اقرأ أيضا.. للرجال قبل الأربعين .. أسباب غير متوقعة للشيب المبكر

كشف موقع "بولد سكاي" الهندي الشهير عن أفضل صبغة طبيعية، للتخلص من شيب الشعر

نعرض لكم طريقة طبيعية سهلة جدا تمكنكم من تلوين الشعر الأبيض باللون الأسود بدون أي مواد صناعية، هي: 

مكونات الصبغة الطبيعية: 


2 ملعقة كبيرة مسحوق الفلفل الأسود

1 كوب زبادي
أوراق المرمرية

طريقة استعمال الصبغة الطبيعية: 

ضعي اللبن في وعاء
اضيفي مسحوق الفلفل الأسود إلى هذا ويُمزج المكونات جيدًا
ضعي هذا المزيج على فروة رأسك
دلكي فروة الرأس برفق على طول شعرك
اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه جيدًا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للرجال.. وصفات طبيعية تخلصك من تساقط الشعر فى أقل وقت

ترشيحاتنا

بروتوكول بين التعليم العالي والاتصالات لتجهيز مركـز حاسـب آلـي ونظام معلومات متكامل لوكالة الفضاء المصرية

لا أتحمل رؤيتك.. زوج يهجر زوجته بعد الولادة لعدم اعتنائها بمظهرها

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

فيديوجراف.. عمرو الليثي أنهى علاقته بـ قناة النهار لهذا السبب

هل يساعد النوم على البطن فى إنقاذ الحالات الحرجة لمرضى كورونا... خبير مناعة يوضح

AdvertisementS

اختياريًا.. صرف كمامتين على كل بطاقة تموينية

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

اشتباه في إصابة طالبة ثانوي بـ كورونا وتحويلها للحميات.. تفاصيل

بعد فرز الأصوات.. نحو 80% من الناخبين الروس يؤيدون بقاء بوتين لـ 2036

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور