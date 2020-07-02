بعيدًا عن المواد الكيماوية.. تخلصي من شيب الرأس بصبغة شعر طبيعية

انتشر الشيب بين الكثير من السيدات، ولم يقتصر الشيب على كبار السن فقط، ولكن انتشر بين الشباب أيضًا، فما هو الحل الأمثل للتخلص منه وإعادة لون الشعر الأسود الذي تعشقه المرأة.

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كشف موقع "بولد سكاي" الهندي الشهير عن أفضل صبغة طبيعية، للتخلص من شيب الشعر.

نعرض لكم طريقة طبيعية سهلة جدا تمكنكم من تلوين الشعر الأبيض باللون الأسود بدون أي مواد صناعية، هي:



مكونات الصبغة الطبيعية:





2 ملعقة كبيرة مسحوق الفلفل الأسود

1 كوب زبادي

أوراق المرمرية

طريقة استعمال الصبغة الطبيعية:

ضعي اللبن في وعاء

اضيفي مسحوق الفلفل الأسود إلى هذا ويُمزج المكونات جيدًا

ضعي هذا المزيج على فروة رأسك

دلكي فروة الرأس برفق على طول شعرك

اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه جيدًا