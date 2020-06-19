للرجال قبل الأربعين .. أسباب غير متوقعة للشيب المبكر

نحن نربط الشعر الرمادي ب الشيخوخة ، لذا فإن شعرك الرمادي ستثير حتمًا سؤالًا غير مريح إذا كان شعرك يتقدم في السن ، فهل بقية الجسم يتبعه هل تتقدم في السن بسرعة كبيرة ، وإذا كان الأمر كذلك.





أولًا ، صحيح أن الشيب ناتج عن شيخوخة من نوع ما ولكن بسبب الخلايا الصباغية في بصيلة شعرك. هذه هي الخلايا نفسها التي تنتج صبغة في جلدك ، كما تقول ميليسا بيليانج ، طبيبة أمراض جلدية في عيادة كليفلاند.





"إنهم يتوقفون تدريجيًا عن إنتاج صبغة الميلانين. والنتيجة هي شيب الشعر مبدئيًا ثم تبييضه بمرور الوقت "، كما تقول. هذه العملية لا تؤثر على الخلايا الكيراتينية المسؤولة عن إنتاج ألياف الشعر ، لذلك لا يجب أن يكون هناك أي تغييرات في بنية شعرك. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا لاحظ تغيرًا في نسيج شعرك ، كأن يصبح خشنًا أو سلكيًا.









لا يتحول الجميع إلى اللون الرمادي في نفس الوقت ، وهو ما يمكن أن يكون واضحًا بشكل محبط إذا كنت ترتدي الفضة في الثلاثينيات من العمر بينما لا يزال رفيق المدرسة الثانوية القديم لديه شعر لامع ولامع.





يقول ستيف دافيلوي ، أستاذ مساعد ومدير برنامج واين ستيت للأمراض الجلدية: "يمكن تفسير ما يصل إلى 90 في المائة من الاختلاف في شيب الشعر بالعوامل الوراثية ، ولكن لا تزال لدينا معرفة محدودة بالجينات الفعلية المسؤولة".





هذا أحد الأسباب التي تجعل عرقك مهمًا بالنسبة لإمكاناتك الرمادية: "متوسط ​​العمر الذي يبدأ فيه الشعر باللون الرمادي هو منتصف الثلاثينيات للقوقازيين ، أواخر الثلاثينيات للآسيويين ومنتصف الأربعينيات للكاريبيين الأفرو".





ومع ذلك ، هناك بعض المعايير العامة للشيب.





يقول د. بيليانج: "حوالي 50٪ من الناس مصابون 50٪ باللون الرمادي في سن الخمسين".





6 أعمال تهذيب تحتاج إلى معرفتها:





ولكن إذا كنت تشيب جيدًا قبل هذا الإطار الزمني ، فهل هذا يعني أن جسمك يتقدم في السن بسرعة كبيرة؟ هل قد تكون جوانب أخرى من صحتك في خطر؟





هذا سؤال شائع ، وهو سؤال سعى الباحثون للإجابة عنه. وهناك بعض الدلائل على أن الشيب المبكر يمكن أن يلمح إلى بعض المشاكل الصحية ، خاصة إلى قلبك.





وقد وجدت دراسة قدمت في المؤتمر السنوي التاسع والستين لجمعية أمراض القلب في الهند أن الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين يعانون من الشيب المبكر كانوا أكثر عرضة بخمس مرات من نظرائهم الخاليين من الرمادي للإصابة بمرض الشريان التاجي ، وهو تضيق الشرايين التي يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية. في عام 2012 ، افترض باحثون من المملكة المتحدة أن شيخوخة الخلايا الصباغية التي تسبب الشيب يمكن أن تكون بسبب الإجهاد التأكسدي ، وهي عملية بيولوجية يمكن أن تضر بالخلايا والأنسجة السليمة. لذا فإن العملية نفسها الجارية في خلايا شعرك قد تحدث في مكان آخر من جسمك أيضًا.





لكن لا تفزع بعد. يقول الدكتور دافيلوي إن الأدلة التي تدعم الشيب المبكر الذي يضر بقلبك ليست قوية للغاية.









"إذا كان لديك شيب كبير قبل سن 35 عامًا ، فسيكون من الجيد التأكد من التحدث إلى طبيبك حول تحسين عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب ، مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والوزن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ، يقول د. دافيلوي.



