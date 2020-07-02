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مرأة

لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:26 م
تنظيف الرئة
تنظيف الرئة
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رشا عوني

في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يستهدف خلايا الرئة، نحتاج جميعًا إلى تناول أطعمة ومشروبات تقوي المناعة ، وكذلك الأطعمة الصديقة للرئة خاصة الأشخاص المدخنين الذين تمتلئ رئتهم بسموم السجائر، وبشكل عام تحتاج الرئة إلى التنظيف باستمرار والتخلص من السموم المتراكمة حتى تستطيع أداء وظيفتها بشكل فعال .

 

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نصح موقع Thehealthy بمشروب طبيعي فعال في تنظيف الرئتين ويخلصك من السموم للعمل بشكل أفضل وهو :

 

المكونات :

لتر ماء

2 ملعقة من الكركم

ملعقة من الزنجبيل

2 فص ثوم مقشر ومقطع

2 ملعقة عسل أبيض

 

الطريقة :

في لتر ماء مغلي أضف ملعقتي كركم و ملعقة جنزبيل

أضف الثوم المقطع

أضف العسل الأبيض

قم بتقليب الخليط جيدا وأتركه لمدة ليلة كاملة في الثلاجة. 

في الصباح قم بغلي الخليط مرة أخرى على النار لمدة 5 دقائق. 

يتم تناول نصف كوب من هذا الخلط مرتين يوميًا مرة صباحًا ومرة قبل النوم. 

 

فوائد هذا المشروب  :

يقتل البكتريا والجراثيم

يخلصك من سموم الرئتين

ينظف الكلى

ينظف الكبد

يقوي المناعة.

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