لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم

في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يستهدف خلايا الرئة، نحتاج جميعًا إلى تناول أطعمة ومشروبات تقوي المناعة ، وكذلك الأطعمة الصديقة للرئة خاصة الأشخاص المدخنين الذين تمتلئ رئتهم بسموم السجائر، وبشكل عام تحتاج الرئة إلى التنظيف باستمرار والتخلص من السموم المتراكمة حتى تستطيع أداء وظيفتها بشكل فعال .
نصح موقع Thehealthy بمشروب طبيعي فعال في تنظيف الرئتين ويخلصك من
السموم للعمل بشكل أفضل وهو :
المكونات :
لتر ماء
2 ملعقة من الكركم
ملعقة من الزنجبيل
2 فص ثوم مقشر
ومقطع
2 ملعقة عسل أبيض
الطريقة :
في لتر ماء مغلي
أضف ملعقتي كركم و ملعقة جنزبيل
أضف الثوم المقطع
أضف العسل الأبيض
قم بتقليب الخليط
جيدا وأتركه لمدة ليلة كاملة في الثلاجة.
في الصباح قم بغلي
الخليط مرة أخرى على النار لمدة 5 دقائق.
يتم تناول نصف كوب
من هذا الخلط مرتين يوميًا مرة صباحًا ومرة قبل النوم.
فوائد هذا
المشروب :
يقتل البكتريا
والجراثيم
يخلصك من سموم
الرئتين
ينظف الكلى
ينظف الكبد
يقوي المناعة.