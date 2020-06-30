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مرأة

أعراض إصابة الإنسان بـ تلف الرئة.. إليك طرق الوقاية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:54 ص
أعراض تلف الرئة وطرق
أعراض تلف الرئة وطرق الوقاية
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أسماء عبد الحفيظ

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة بعض المتعافين من كورونا من تليف الرئة، لذلك يوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أعراض تلزم المريض بالتوجيه للطبيب فإنه يعاني من تلف الرئه 

الأعراض

•ضيق النفس
•السعال الجاف
•الإرهاق
•فُقدان الوَزن غير المبرر
•آلام العضلات والمفاصل
•تشوه أطراف أصابع الأيدي والأقدام
•هناك  أربعة مراحل للتليف الرئوى
خفيفة ومعتدلة وشديدة وشديدة جدًا.
يتم تحديد مرحلة مرض المريض من خلال سعة الرئة وشدة الأعراض.


وأوضح بدران فى تصريحات لـ"صدى البلد، طرق الوقاية من تليف الرئة 


•تجنب التدخين، و التدخين السلبي.
•استخدام الكمامة لمن يعمل فى بيئة تحتوي على مواد كيميائية ضارة أو أماكن ملوثة الهواء. 

خبير مناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خبير مناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة
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