لينكون توقف إصدار سيارتها كونتيننتال بسبب كورونا

قررت لينكون التجارية الفارهة التابعة لشركة فورد إيقاف إنتاج طراز كونتيننتال في هذا العام 2020 وتسبب هذا القرار في إحالة آخر موديلات السيدان من إنتاجها إلى التقاعد، وذلك رغبة من العلامة الأمريكية التركيز على إنتاج السيارات المتعددة الاستخدامات suv .
وكانت لينكون تطمح إلى تحقيق نجاحات كبيرة مع موديل كونتيننتال خاصة مع ترحي خبراء السيارات بعودة السيارة الأسواق الأمريكية.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي شعرت به لينكون تجاه كونتنينتال مع إعادة إنتاجها فإن السيارة لم تتمكن من تحقيق المبيعات المرضية.
وجاء هذا القرار بسبب الانخفاض الكبير في مبيعات موديلات السيدان مقابل الإقبال بشكل أكبر على طرازات الـ suv .
وكانت لينكون تطمح إلى تحقيق نجاحات كبيرة مع موديل كونتيننتال خاصة مع ترحي خبراء السيارات بعودة السيارة الأسواق الأمريكية.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي شعرت به لينكون تجاه كونتنينتال مع إعادة إنتاجها فإن السيارة لم تتمكن من تحقيق المبيعات المرضية.
كما يعتبر عام 2017 هو الأفضل منذ عودة كونتيننتال وحتى الإعلان عن إيقاف إنتاجها ببيع 12.012 وحدة في أسواق الولايات المتحدة، مع انخفاض حاد يصل إلى 50% تقريبا بعدما باعت الشركة حوالي 6.586 سيارة فقط خلال عام 2019.
وسنجد أن انهيار المبيعات في أسواق السيارات العالمية جاء بسبب فيروس كورونا خلال 2020 زاد موقف كونتيننتال سوءا ما اضطرها لإيقاف إنتاج السيارة.