لينكون توقف إصدار سيارتها كونتيننتال بسبب كورونا

تطمح

كما يعتبر عام 2017 هو الأفضل منذ عودة كونتيننتال وحتى الإعلان عن إيقاف إنتاجها ببيع 12.012 وحدة في أسواق الولايات المتحدة، مع انخفاض حاد يصل إلى 50% تقريبا بعدما باعت الشركة حوالي 6.586 سيارة فقط خلال عام 2019.





وعلى الرغم من التفاؤل الذي شعرت به لينكون تجاه كونتنينتال مع إعادة إنتاجها فإن السيارة لم تتمكن من تحقيق المبيعات المرضية.وسنجد أن انهيار المبيعات في أسواق السيارات العالمية جاء بسبب فيروس كورونا خلال 2020 زاد موقف كونتيننتال سوءا ما اضطرها لإيقاف إنتاج السيارة.