AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لينكون توقف إصدار سيارتها كونتيننتال بسبب كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
Advertisements
اماني نوار
قررت لينكون التجارية الفارهة التابعة لشركة فورد إيقاف إنتاج طراز كونتيننتال في هذا العام 2020 وتسبب هذا القرار في إحالة آخر موديلات السيدان من إنتاجها إلى التقاعد، وذلك رغبة من العلامة الأمريكية التركيز على إنتاج السيارات المتعددة الاستخدامات suv .

وجاء هذا القرار  بسبب الانخفاض الكبير في مبيعات موديلات السيدان مقابل الإقبال بشكل أكبر على طرازات الـ suv .

وكانت لينكون تطمح إلى تحقيق نجاحات كبيرة مع موديل كونتيننتال خاصة مع ترحي خبراء السيارات بعودة السيارة الأسواق الأمريكية.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي شعرت به لينكون تجاه كونتنينتال مع إعادة إنتاجها فإن السيارة لم تتمكن من تحقيق المبيعات المرضية.

 كما يعتبر عام 2017 هو الأفضل منذ عودة كونتيننتال وحتى الإعلان عن إيقاف إنتاجها ببيع 12.012 وحدة في أسواق الولايات المتحدة، مع انخفاض حاد يصل إلى 50% تقريبا بعدما باعت الشركة حوالي 6.586 سيارة فقط خلال عام 2019.

وسنجد أن انهيار المبيعات في أسواق السيارات العالمية جاء بسبب فيروس كورونا خلال 2020 زاد موقف كونتيننتال سوءا ما اضطرها لإيقاف إنتاج السيارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على سبب إلغاء لينكون سيارتها الـ SUV الكهربائية

سيارات مهددة بالانقراض بسبب الموديلات الرياضية

تعرف على مواصفات فورد موستنج أسرع سيارة في العالم

أهم 3 سيارات ظهرت في سلسلة أفلام Fast & Furious

هوندا تستدعي مليون سيارة بسبب عيب خطير

سيارات أعطالها كثيرة ابتعد عنها

ترشيحاتنا

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد

توقف عن استخدامها فورا.. مخاطر استخدام الاكواب والاطباق البلاستيك

أب يربط لابنته حذاءها بعد خروجها من الامتحان: فوجئت باحتفاء مواقع التواصل بتصرفي

علاقة غير مشروعة.. تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطفلة "فجر" ضحية الطالبية

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا

إهانة لأمير الدويلة.. أردوغان يأمر وزير خارجية قطر بتعديل جلسته.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد